All languages have got words that originally come from other languages.Sometimes these words,such as taxi,stop or sandwich.are used in nearly every language.The English language has got words from dozeys of other languaes.Spagh...
Английский язык
All languages have got words that originally come from other languages.Sometimes these words,such as taxi,stop or sandwich.are used in nearly every language.The English language has got words from dozeys of other languaes.Spaghetti comes from italian,pyjamas cjmes frjm Hindi and hand comes from German.Перевидите пожалуйста!Очень нужно!Умоляю при моляю!Зарание спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все языки имеют слова,которые были заимствованы из других языков.Иногда эти слова,например такси,стоп или сендвич используются в практически каждом языке..Английский язык имеет слова с (не знаю что такое dozeys) и других языков.Спагетти пришло с итальянского,пижамы пришли с индии и рука пришла с немецкого
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У числовой сороконожки произведения неравенства ботинок каждой пары равно числу написанному на соотающей майке Впиши недостающие числа 2 класс