Добрый вечер помогите пожалуйста как написать цифры в квадратиках
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Добрый вечер помогите пожалуйста как написать цифры в квадратиках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
красный- спичка, чашка, чайник, духовка, холодильник.синий- холодильник, духовка, чайник, чашка, спичка.
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