Помогите пожалуйста написать сочинение, даю 15 б!!! тема:"Согласны ли вы с тем, что ошибки-это ключевой компонент жизненного опыта?"

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Помогите пожалуйста написать сочинение, даю 15 б!!! тема:"Согласны ли вы с тем, что ошибки-это ключевой компонент жизненного опыта?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, согласна, потому что люди учатся на ошибках! Ошибки свои и чужие помогают ориентироваться в жизни и вставать на истинный путь..Собственные ошибки помогают учится на собственном опыте!Так что не бойтесь вы будете научены многому благодаря им!
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