Помогите пожалуйста написать сочинение, даю 15 б!!! тема:"Согласны ли вы с тем, что ошибки-это ключевой компонент жизненного опыта?"

Гость: Гость:

Да, согласна, потому что люди учатся на ошибках! Ошибки свои и чужие помогают ориентироваться в жизни и вставать на истинный путь..Собственные ошибки помогают учится на собственном опыте!Так что не бойтесь вы будете научены многому благодаря им!