Стоимость полугодовой подписки на журнал составляет 590 руб. а стоимость одного но??ера журнала 28 руб. за полгода Аня купила 25 номеров журнала На сколько рублей меньше она бы потратила если бы подписалась на журнал
Математика
Стоимость полугодовой подписки на журнал составляет 590 руб. а стоимость одного но??ера журнала 28 руб. за полгода Аня купила 25 номеров журнала На сколько рублей меньше она бы потратила если бы подписалась на журнал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28*25=700 руб(аня потратила сама) 700-590=110 руб она бы меньше заплатила
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