Помогите написать Придумай сценарий утренника Первый снег . План придумать .
Литература
Помогите написать Придумай сценарий утренника Первый снег . План придумать .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Утро 2)Снег 3)Я встаю с кровати 4)Вижу снег 5)Радуюсь снегу (Если надо по какому-то рассказе,придумать план то о какому?
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