Какими учебными вещами ты пользуешься на разных уроках?.Запиши несколько названи?? предметов. пиши по памятке 4
Русский язык
Какими учебными вещами ты пользуешься на разных уроках?.Запиши несколько названи?? предметов. пиши по памятке 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пользуюсь пеналом,учебниками,тетрадями,дневником,мелом
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