Упростите выражение 4-3y/y+4 (4-y/y+4+y/y-4)
Математика
Упростите выражение 4-3y/y+4 (4-y/y+4+y/y-4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-3y дробь y+4 :(4y-16-y^+4y+y^+4y дробь y^-4y+4y-16)= 4-3y добь y+4 :(12y-16 дробь y^-16) = 4-3y дробь y+4 *y^-16 дробь 12y-16= 4-3y дробь y+4*(y-4)(y+4) дробь 4(3y-4)= 4-3y дробь y+4*(y-4)(y+4) дробь -4(4-3y)=-y-4 дробь 4 ТАК? ._.
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