Почему именно в республиках Кавказа доля коренных народов выше, чем доля русских ??ародов?

Гость: Гость:

А сегодняшний день в состав РФ входит 21 автономная республика. Переписи 2002 и 2010 гг. демонстрируют снижение абсолютной численности русских во всех республиках (кроме Карачаево-Черкесии – о чем ниже будет сказано специально) и снижении их доли в населении большинства автономий.