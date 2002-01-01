Почему именно в республиках Кавказа доля коренных народов выше, чем доля русских ??ародов?
География
Почему именно в республиках Кавказа доля коренных народов выше, чем доля русских ??ародов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А сегодняшний день в состав РФ входит 21 автономная республика. Переписи 2002 и 2010 гг. демонстрируют снижение абсолютной численности русских во всех республиках (кроме Карачаево-Черкесии – о чем ниже будет сказано специально) и снижении их доли в населении большинства автономий.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Найдите удельную теплоемкость чугуна если при остываний чугуной детали массой 20 ??г от 130 градоссов в цельсию до 80 градоссов в тельсию выделяетс...
Математика