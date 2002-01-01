Почему именно в республиках Кавказа доля коренных народов выше, чем доля русских ??ародов?

География
Почему именно в республиках Кавказа доля коренных народов выше, чем доля русских ??ародов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А сегодняшний день в состав РФ входит 21 автономная республика. Переписи 2002 и 2010 гг. демонстрируют снижение абсолютной численности русских во всех республиках (кроме Карачаево-Черкесии – о чем ниже будет сказано специально) и снижении их доли в населении большинства автономий.
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