Найдите удельную теплоемкость чугуна если при остываний чугуной детали массой 20 ??г от 130 градоссов в цельсию до 80 градоссов в тельсию выделяется 0,55Мдж теплоты

Физика

Найдите удельную теплоемкость чугуна если при остываний чугуной детали массой 20 ??г от 130 градоссов в цельсию до 80 градоссов в тельсию выделяется 0,55Мдж теплоты

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