Найдите удельную теплоемкость чугуна если при остываний чугуной детали массой 20 ??г от 130 градоссов в цельсию до 80 градоссов в тельсию выделяется 0,55Мдж теплоты

Физика
Найдите удельную теплоемкость чугуна если при остываний чугуной детали массой 20 ??г от 130 градоссов в цельсию до 80 градоссов в тельсию выделяется 0,55Мдж теплоты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
можно рассчитать по формуле количества теплоты с=сm(t1-t2) нужно о,55 перевести в систему СИ  0,55Мдж=550000Джс=550000/20(130-80)=550Дж на кг

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