Решите тест по химии срочно только не наугад а точно можете даже объяснять свой ответ

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10)4 11)4 12)3 13)3 14)3 15)3 16)3 17)4 Тут самое главное точно знать,что для алканов характерны реакции замещения,а для остальных веществ с пи связями,реакции присоединения.Если будут вопросы по чему-то конкретному-пиши