(- = ) и(- = )и(- =) написать предложение по схеме

Гость: Гость:

Друзья(подлежащее) возвращались(сказуемое) домой после игры в баскетбол, и солнце(подлежащее) ласкало(сказуемое) их яркими лучиками, и усталость(подлежащее) давала о себе знать(давала о себе знать - всё сказуемое).