(- = ) и(- = )и(- =) написать предложение по схеме

Русский язык
(- = ) и(- = )и(- =) написать предложение по схеме
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друзья(подлежащее) возвращались(сказуемое) домой после игры в баскетбол, и солнце(подлежащее) ласкало(сказуемое) их яркими лучиками, и усталость(подлежащее) давала о себе знать(давала о себе знать - всё сказуемое).
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