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Номер 133 спасибо заранее
Геометрия
Номер 133 спасибо заранее
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 7.5+4.5+6=18 б) 8.1+7.9+12=28
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