Диалог 20 реплик в музее

Гость: Гость:

-Добрый день дети! -Здравствуйте! -Меня зовут Николай Алексеевич ! -Сегодня я вам расскажу о появлении первых часов,только ведите себя тихо ,хорошо? -Да! -1-е часы появились около 4 тысяч лет назад!Услышали? -Да! -Часы есть в каждом доме ,а кто-то задумывался когда то кто их изобрел и как они произошли? -Нет -Вот Слово «часы» появилось еще в 14 веке. -Правда?А кто их изобрел? -А изобрели их в Древнем Египте! (Спустя 30 мин) разговор с друзьями после музея -Ну как тебе понравилось? -Да ,очень это так все интересно! -Я всем расскажу об этом музее!