Диалог 20 реплик в музее

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Диалог 20 реплик в музее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Добрый день дети! -Здравствуйте! -Меня зовут Николай Алексеевич ! -Сегодня я вам расскажу о появлении первых часов,только ведите себя тихо ,хорошо? -Да! -1-е часы появились около 4 тысяч лет назад!Услышали? -Да! -Часы есть в каждом доме ,а кто-то задумывался когда то кто их изобрел и как они произошли? -Нет -Вот  Слово «часы» появилось еще в 14 веке. -Правда?А кто их изобрел? -А изобрели их  в Древнем Египте! (Спустя 30 мин) разговор с друзьями после музея -Ну как тебе понравилось? -Да ,очень это так все интересно! -Я всем расскажу об этом музее!
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