Как написать видит или видет?

Гость: Гость:

ВидИт, для этого есть простое логическое объяснение: Вид и/е т - глагол второго спряжение (глагол исключение) а значит, пишем букву и. Слова исключения: Гнать, держать, дышать, зависеть Видеть, слышать и обидеть А потом смотреть, вертеть Ненавидеть и терпеть - все они 2 спряжения.