Как написать видит или видет?
Русский язык
Как написать видит или видет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВидИт, для этого есть простое логическое объяснение: Вид и/е т - глагол второго спряжение (глагол исключение) а значит, пишем букву и. Слова исключения: Гнать, держать, дышать, зависеть Видеть, слышать и обидеть А потом смотреть, вертеть Ненавидеть и терпеть - все они 2 спряжения.
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