Все понятно, спасибо! Но... о каком общем кратном может идти речь в 4 классе??? 1. Как это объяснить ребенку, если, это не проходилось? 2. Каким образом записать данное действие, даже, если я объясню ему, что такое НОК? Это ...

Математика

Все понятно, спасибо! Но... о каком общем кратном может идти речь в 4 классе??? 1. Как это объяснить ребенку, если, это не проходилось? 2. Каким образом записать данное действие, даже, если я объясню ему, что такое НОК? Это же целая тема.

Автор: Гость