Все понятно, спасибо! Но... о каком общем кратном может идти речь в 4 классе??? 1. Как это объяснить ребенку, если, это не проходилось? 2. Каким образом записать данное действие, даже, если я объясню ему, что такое НОК? Это ...
Математика
Все понятно, спасибо! Но... о каком общем кратном может идти речь в 4 классе??? 1. Как это объяснить ребенку, если, это не проходилось? 2. Каким образом записать данное действие, даже, если я объясню ему, что такое НОК? Это же целая тема.
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Гость:
Бери дробовик и иди к учителям которые ето задали
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