Определение слова БЛАГОРОДСТВО (5 предложений)
Литература
Определение слова БЛАГОРОДСТВО (5 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благоро́дство — высокая нравственность, самоотверженность и честность; великодушие, рыцарство, возвышенность, святость . Также Благородный — исключительный по своим качествам, изяществу; отличающийся ценностью.
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