В чем дар грибаедова и как он проявился в юности

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В нем просыпается еще и дар музыканта: Грибоедов играет на фортепиано, органе и флейте, изучает теорию музыки и занимается сочинением её Многое затерялось, но сохранились два вальса"Это был один из умнейших людей в России" со «способностями человека государственного".Пушкин очень увожал его и ценил Хороший ответ0ЖалобаОтветить