Составить рассказ про мою семью и друзей на казахском языке
Қазақ тiлi
Составить рассказ про мою семью и друзей на казахском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изменения но у меня шрифта нету
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У числовой сороконожки произведения неравенства ботинок каждой пары равно числу написанному на соотающей майке Впиши недостающие числа 2 класс
Математика
Все понятно, спасибо! Но... о каком общем кратном может идти речь в 4 классе??? 1. Как это объяснить ребенку, если, это не проходилось? 2. Как...
Математика