ДАМ 20 БАЛЛОВ! 1.Найди и отметь правильное утверждение. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :( a) Между однородными членами, не соединёнными союзами, запятая не ставится. б) Между однородными членами, соединёнными союзами А,НО запятая не...
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ДАМ 20 БАЛЛОВ! 1.Найди и отметь правильное утверждение. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА :( a) Между однородными членами, не соединёнными союзами, запятая не ставится. б) Между однородными членами, соединёнными союзами А,НО запятая не ставится. в) Между однородными членами, соединёнными повторяющимися союзами И,ИЛИ, запятая ставится перед вторым и последующими союзами. г) Между однородными членами, соединёнными союзом И, ставится запитая.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ в ,,,,,,,,,,
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