Составить три случая с остатком ,чтобы дилимое равно остатку. заранее спосибо

Математика
Составить три случая с остатком ,чтобы дилимое равно остатку. заранее спосибо
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