Подберите 3 однокоренных к слову Лес.Выделите корень.
Русский язык
Подберите 3 однокоренных к слову Лес.Выделите корень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесной, лесник, лесок - корень лес
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