Напишите сочинение описание о любом о любимом предмете например как компьютер

Гость: Гость:

Моя любимая вещь — это мой нетбук! Он новенький, его подарили мне всего два месяца назад. Как я был рад, вы не представляете! Я очень давно мечтал о своем компьютере, пусть и маленьком.Свою любимую вещь я ласково называю: «мой нетбучек». Он прямоугольной формы и черного цвета. И раскрывается, как альбом. На одной половинке — экран, а на другой — клавиатура.Я попросил родителей купить еще специальную сумочку. Сумка оранжевого цвета. В ней нетбук можно переносить с места на место. Я бережно с ним обращаюсь и сам учусь за ним ухаживать: протираю, заряжаю, удаляю лишнее из памяти.Хотя у нетбука небольшой экран, я без проблем играю на нем в игры, слушаю музыку, рассматриваю фотографии и картинки. Если сесть близко к экрану, то можно смотреть фильмы и клипы. Мой нетбук даже принимает диски и флешки, как большой ноутбук или компьютер.Если подключить к нетбуку кабель или специальный модем, то появится Интернет. Можно бродить по сети, сколько хочешь. Я, например, переписываюсь с друзьями, пока мама не загонит в кровать. Еще я научился слушать на нетбуке радио, если есть Интернет. Мой маленький компьютер даже назван в честь всемирной сети: «нет-бук».Еще я ласково называю свой маленький компьютер «Витей». А если он зависает, то «Витькой». Это, наверное, смешно, но для меня он как живой. Я даже с ним разговариваю: «Ай, отмени! Что ты сделал? Закрой это окно!».«Витя» - это, конечно, просто вещь. Но не та вещь, которая бесполезно стоит на полке, а целый интересный мир!