10 фразелогогизмах на тему ум голова

Гость: Гость:

ум: браться за ум, без ума от чего - либо, в своем уме, задним умом крепок, себе на уме, не выходит из ума, повредиться в уме, сойти с ума, раскидывать умом, ума не приложу, ум за разум заходит. голова: вылетело из головы ,морочить голову, как снег на голову, голова на плечах, с головы до пят, пустая голова, бежать сломя голову, голова садовая, очертя голову, ломать голову, потерять голову без царя в голове