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5x+10\x-1*x^2-1\x^2-4 КАК РЕШИТЬ?
Математика
5x+10\x-1*x^2-1\x^2-4 КАК РЕШИТЬ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=5(х+2)/х-1*(х-1)(х+1)/(х-2)(х+2)=5х+5/х-2
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