Узнай какое число задумано 1) Если задуманное число увеличить в 2 раза а результат увеличить на 20 то получится 120 2) Если задуманное число уменьшить в 3 раза и результат уменьшить на 30 то получится 60 Помогите пожалуйста!!!!
Математика
Узнай какое число задумано 1) Если задуманное число увеличить в 2 раза а результат увеличить на 20 то получится 120 2) Если задуманное число уменьшить в 3 раза и результат уменьшить на 30 то получится 60 Помогите пожалуйста!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1) (120-20)/2=50 2)(60+30)*3=270
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