Узнай какое число задумано 1) Если задуманное число увеличить в 2 раза а результат увеличить на 20 то получится 120 2) Если задуманное число уменьшить в 3 раза и результат уменьшить на 30 то получится 60 Помогите пожалуйста!!!!

Математика

Узнай какое число задумано 1) Если задуманное число увеличить в 2 раза а результат увеличить на 20 то получится 120 2) Если задуманное число уменьшить в 3 раза и результат уменьшить на 30 то получится 60 Помогите пожалуйста!!!!

Автор: Гость