В 240 мл воды растворили 6 граммов соды.Определите массовую долю расворенного вещества.

Химия
В 240 мл воды растворили 6 граммов соды.Определите массовую долю расворенного вещества.
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