В 9 ч утра два катера отошли от пристани на озере в противоположных направлениях . ?? 9 ч 30 мин расстояние межу ними было 39 км 500 м. С какой скоростью шёл первый катер, если скорость второго 45 км в ч ?

Математика

В 9 ч утра два катера отошли от пристани на озере в противоположных направлениях . ?? 9 ч 30 мин расстояние межу ними было 39 км 500 м. С какой скоростью шёл первый катер, если скорость второго 45 км в ч ?

Автор: Гость