В 9 ч утра два катера отошли от пристани на озере в противоположных направлениях . ?? 9 ч 30 мин расстояние межу ними было 39 км 500 м. С какой скоростью шёл первый катер, если скорость второго 45 км в ч ?
Математика
В 9 ч утра два катера отошли от пристани на озере в противоположных направлениях . ?? 9 ч 30 мин расстояние межу ними было 39 км 500 м. С какой скоростью шёл первый катер, если скорость второго 45 км в ч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 мин это 1/2 часа 45:2=22,5 км проехал второй катер 39,5-22,5=17 км проехал первый катер 17*2=34 км/ч скорость первого катера
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какой из примеров не является словосочетанием? а- бить баклуши. б- бежит быстро. в- ??уляет на воле. г- отдыхающие на палубе 9) слова *абонент* и *...
Математика