В автобусе было 23 человека. на 1 остановке вышло 3 человека а вошло 14.на 2 вошло в 2 раза больше чем вышло. после этого в автобусе осталось 46 человек. верно ли утверждение. 1)после 1 остановки в автобусе было 37 человек. ...

Математика

В автобусе было 23 человека. на 1 остановке вышло 3 человека а вошло 14.на 2 вошло в 2 раза больше чем вышло. после этого в автобусе осталось 46 человек. верно ли утверждение. 1)после 1 остановки в автобусе было 37 человек. 2)на 2 остановке вышло 24 человека.

Автор: Гость