В автобусе было 23 человека. на 1 остановке вышло 3 человека а вошло 14.на 2 вошло в 2 раза больше чем вышло. после этого в автобусе осталось 46 человек. верно ли утверждение. 1)после 1 остановки в автобусе было 37 человек. ...

Математика
В автобусе было 23 человека. на 1 остановке вышло 3 человека а вошло 14.на 2 вошло в 2 раза больше чем вышло. после этого в автобусе осталось 46 человек. верно ли утверждение. 1)после 1 остановки в автобусе было 37 человек. 2)на 2 остановке вышло 24 человека.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 утверждение не верное. 23-3+14=34 человека - в автобусе было после 1 остановки. 2 утверждение не верно. На 2 остановке вышло 12 человек( 34-12=22 человека) А вошло 24 человека (22+24=46 человек).
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