В баке было 40л бензина.после поездки на дачу в нём осталась пятая часть этогоколичества.Сколько литров бензина было израсходованно?

Математика
В баке было 40л бензина.после поездки на дачу в нём осталась пятая часть этогоколичества.Сколько литров бензина было израсходованно?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40:5=8(л) Ответ:8 литров осталось
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