В баке было 40л бензина.после поездки на дачу в нём осталась пятая часть этогоколичества.Сколько литров бензина было израсходованно?

Математика

В баке было 40л бензина.после поездки на дачу в нём осталась пятая часть этогоколичества.Сколько литров бензина было израсходованно?

Автор: Гость