В чём сходство и различие самостоятельных и служебных частей речи?

Русский язык
В чём сходство и различие самостоятельных и служебных частей речи?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Служ.части речи:     Обслуживают самостоятельные части речи.      Не составляют словосочетания и предложения.     Не отвечают на вопросы.      Не являются членами предложения(входят в состав второстепенных членов предложения.        служ.части речи-предлоги,союзы,частицы.     Самостоятельные части речи.      Составляют словосочетания и предложения       Отвечают на вопросы.         Являются членами предложения.           Ставим спасибо ))!
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