В чём сходство и различие самостоятельных и служебных частей речи?

Гость: Гость:

Служ.части речи: Обслуживают самостоятельные части речи. Не составляют словосочетания и предложения. Не отвечают на вопросы. Не являются членами предложения(входят в состав второстепенных членов предложения. служ.части речи-предлоги,союзы,частицы. Самостоятельные части речи. Составляют словосочетания и предложения Отвечают на вопросы. Являются членами предложения. Ставим спасибо ))!