В четырех ящиках упаковано 32 банки сока сколько таких же ящиков нужно взять чтобы упаковать 24 банки сока

Математика

В четырех ящиках упаковано 32 банки сока сколько таких же ящиков нужно взять чтобы упаковать 24 банки сока

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