В четырех ящиках упаковано 32 банки сока сколько таких же ящиков нужно взять чтобы упаковать 24 банки сока
Математика
В четырех ящиках упаковано 32 банки сока сколько таких же ящиков нужно взять чтобы упаковать 24 банки сока
Ответ(ы):
Гость:
1) 32:4=8(банок сока)-в одном ящике 2) 24:8=3(коробки)-нужно взять Ответ: чтобы упаковать 24 банки сока нужно взять 3 коробки.
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