В четырех ящиках упаковано 32 банки сока сколько таких же ящиков нужно взять чтобы упаковать 24 банки сока

Математика
В четырех ящиках упаковано 32 банки сока сколько таких же ящиков нужно взять чтобы упаковать 24 банки сока
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 32:4=8(банок сока)-в одном ящике  2) 24:8=3(коробки)-нужно взять Ответ: чтобы упаковать 24 банки сока нужно взять 3 коробки.
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