В числовом ребусе ГНОМ+ГНОМ =СКАЛА РАЗНЫЕ БУКВЫ ОБОЗНАЧАЮТ РАЗНЫЕ ЦИФРЫ .КАКУЮ ЦИФРУ ОБОЗНАЧАЕТ БУКВА Г ЕСЛИ М = 3

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ГНОМ+ГНОМ =СКАЛА Запишем столбиком: +ГНОМ ГНОМ СКАЛА при М=3 +ГНО3 ГНО3 СКАЛА, т.е. А=3+3=6 А=6 +ГНО3 ГНО3 СК6Л6 Значит сумма Н+Н должна давать цифру 6 (в единицах), но при этом М=3, значит Н ≠3. Подходит Н=8 (8+8=16) Н=8 +Г8О3 Г8О3 СК6Л6 Число О ≠3,6,8 и О<5 (т.к. 5+5=10). Значит О может быть равным 2 или 4. При О=2, Л=4 - подходит. При О=4, Л=8 - не подходит, т.к. Н=8. О=2 +Г823 Г823 СК646 Г+Г=СК (к К прибавляем единицу, т.к. Н+Н=16). Г≠2,3,4, 6,8, Г >4. Остаются цифры 5,7, 9. Г ≠5, т.к. Г+Г=С(К+1), единица переходит из прошлого разряда. +5 5 =10+1 (из прошлого разряда)=11, а С≠К≠1 Г≠9 +9 9 =18+1 (из прошлого разряда)=19 К≠Г≠9 Значит Г=7. Проверим: +7823 7823 15646 Ответ: Г=7