В дельфинарии было 6 дельфинов. Это на 12 меньше чем морских котиков. Сколько морских котиков в дельфинарии? расуждения; дельфинов на 12 меньше значит котиков на 12 больше составим красткую запись выбери арифметические действия...

Математика

В дельфинарии было 6 дельфинов. Это на 12 меньше чем морских котиков. Сколько морских котиков в дельфинарии? расуждения; дельфинов на 12 меньше значит котиков на 12 больше составим красткую запись выбери арифметические действияс помощью которого можно найти каличество котиков во сколько раз котиков больше чем дельфинов

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