В дельфинарии было 6 дельфинов. Это на 12 меньше чем морских котиков. Сколько морских котиков в дельфинарии? расуждения; дельфинов на 12 меньше значит котиков на 12 больше составим красткую запись выбери арифметические действия...
Математика
В дельфинарии было 6 дельфинов. Это на 12 меньше чем морских котиков. Сколько морских котиков в дельфинарии? расуждения; дельфинов на 12 меньше значит котиков на 12 больше составим красткую запись выбери арифметические действияс помощью которого можно найти каличество котиков во сколько раз котиков больше чем дельфинов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.6 дельфинов 2.12+6=18 котиков ответ 18 котиков 18 :6=3 ответ в 3 раза котиков больше чем дельфинов
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