В дельфинарии было 6 дельфинов. Это на 12 меньше чем морских котиков. Сколько морских котиков в дельфинарии? расуждения; дельфинов на 12 меньше значит котиков на 12 больше составим красткую запись выбери арифметические действия...

Математика
В дельфинарии было 6 дельфинов. Это на 12 меньше чем морских котиков. Сколько морских котиков в дельфинарии? расуждения; дельфинов на 12 меньше значит котиков на 12 больше составим красткую запись выбери арифметические действияс помощью которого можно найти каличество котиков во сколько раз котиков больше чем дельфинов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.6 дельфинов 2.12+6=18 котиков ответ 18 котиков 18 :6=3 ответ в 3 раза котиков больше чем дельфинов
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