В девяти одинаковых мотках 450 м зеленой проволоки.Моток синей проволоки на 4 м короче.Сколько метров синей проволоки в двух одинаковых мотках?

Математика
В девяти одинаковых мотках 450 м зеленой проволоки.Моток синей проволоки на 4 м короче.Сколько метров синей проволоки в двух одинаковых мотках?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 450÷9=50 метров в каждом мотке зел. пров. 2) 50-4=46 метров синей проволоки 3) 46×2=92 метра синей проволоки в двух одинаковых  мотках
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