В девяти одинаковых мотках 450 м зеленой проволоки.Моток синей проволоки на 4 м короче.Сколько метров синей проволоки в двух одинаковых мотках?

Математика

В девяти одинаковых мотках 450 м зеленой проволоки.Моток синей проволоки на 4 м короче.Сколько метров синей проволоки в двух одинаковых мотках?

Автор: Гость