В двух бригадах было одинаковое количество рабочих.после того,как из первой бригады перевели во вторую 8 рабочих,в ней стало в 3 раза меньше рабочих,чемво второй бригаде.сколько рабочих было в каждой бригаде первоначально???

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В двух бригадах было одинаковое количество рабочих.после того,как из первой бригады перевели во вторую 8 рабочих,в ней стало в 3 раза меньше рабочих,чемво второй бригаде.сколько рабочих было в каждой бригаде первоначально???

Автор: Гость