В двух бригадах было одинаковое количество рабочих.после того,как из первой бригады перевели во вторую 8 рабочих,в ней стало в 3 раза меньше рабочих,чемво второй бригаде.сколько рабочих было в каждой бригаде первоначально???
Алгебра
В двух бригадах было одинаковое количество рабочих.после того,как из первой бригады перевели во вторую 8 рабочих,в ней стало в 3 раза меньше рабочих,чемво второй бригаде.сколько рабочих было в каждой бригаде первоначально???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество рабочих -x (x-8)*3=x+8 3x-24=x+8 3x-x=8+24 2x=32:2 x=16
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