В фермерском хозяйстве настригли 75 мешков шерсти. Одну пятую часть составляет шерсть белого цвета, а остальную часть шерсть чёрного цвета. Сколько килограммов чёрной шерсти настригли в фермерском хозяйстве, если масса одного м...
Математика
В фермерском хозяйстве настригли 75 мешков шерсти. Одну пятую часть составляет шерсть белого цвета, а остальную часть шерсть чёрного цвета. Сколько килограммов чёрной шерсти настригли в фермерском хозяйстве, если масса одного мешка с шерстью равна 35 кг?
Ответ(ы):
Гость:
75*1/5=15 мешков шерсть белого цвета. 75-15=60 мешков черной шерсти 60*35=2100кг Ответ: 2100 кг
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