В фермерском хозяйстве настригли 75 мешков шерсти. Одну пятую часть составляет шерсть белого цвета, а остальную часть шерсть чёрного цвета. Сколько килограммов чёрной шерсти настригли в фермерском хозяйстве, если масса одного м...

Математика

В фермерском хозяйстве настригли 75 мешков шерсти. Одну пятую часть составляет шерсть белого цвета, а остальную часть шерсть чёрного цвета. Сколько килограммов чёрной шерсти настригли в фермерском хозяйстве, если масса одного мешка с шерстью равна 35 кг?

Автор: Гость