В кафе -мороденое пришли второклассники :12 мвльчиков и 16 девочек .Все сели по 4чкло??ека . сколько столиков они заняли

Математика
В кафе -мороденое пришли второклассники :12 мвльчиков и 16 девочек .Все сели по 4чкло??ека . сколько столиков они заняли
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12+16=28(всего мал.и дев) 28:4=7(столиков) ответ:заняли 7 сьоликов
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