В кафе -мороденое пришли второклассники :12 мвльчиков и 16 девочек .Все сели по 4чкло??ека . сколько столиков они заняли

Математика

В кафе -мороденое пришли второклассники :12 мвльчиков и 16 девочек .Все сели по 4чкло??ека . сколько столиков они заняли

Автор: Гость