Сколько будет x2 - x2 степени
Математика
Сколько будет x2 - x2 степени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
------- (х во второй степени) - (х во второй степени)=0 любое действительное выражение при вычитании себя дает результат 0 ответ: 0
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