В пятницу катя прочитала 9 страниц в субботу двадцать а в воскресенье столько страниц сколько в пятницу и в субботу сколько страниц прочитала катя в воскресенье

Математика

В пятницу катя прочитала 9 страниц в субботу двадцать а в воскресенье столько страниц сколько в пятницу и в субботу сколько страниц прочитала катя в воскресенье

Автор: Гость