В пятницу катя прочитала 9 страниц в субботу двадцать а в воскресенье столько страниц сколько в пятницу и в субботу сколько страниц прочитала катя в воскресенье
Математика
В пятницу катя прочитала 9 страниц в субботу двадцать а в воскресенье столько страниц сколько в пятницу и в субботу сколько страниц прочитала катя в воскресенье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9+20=29наверно вот так
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