Помогите рещить Дробь.: 8целых 1/4 - 2целых 3/8 =? Помогите пожалуйста ♥

Математика
Помогите рещить Дробь.: 8целых 1/4 - 2целых 3/8 =? Помогите пожалуйста ♥
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 3 2 3 11 3 8 — - 2 — = 8 — - 2 — = 7 — - 2 — 4 8 8 8 8 8 = 6
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