Помогите рещить Дробь.: 8целых 1/4 - 2целых 3/8 =? Помогите пожалуйста ♥
Математика
Помогите рещить Дробь.: 8целых 1/4 - 2целых 3/8 =? Помогите пожалуйста ♥
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 3 2 3 11 3 8 — - 2 — = 8 — - 2 — = 7 — - 2 — 4 8 8 8 8 8 = 6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какая из точек А(380), В(803), С(308), D(830) расположена на координатной прямой левее других? Помогите пожалуйста мне срочно надо. ПЛИЗ.
Математика
Для приготовлении торта требуется 3 киви и 2 апельсина.сколько по тортов можно исп??чь из 38 киви и 27 апельсинов
Физика
Розглянемо рейс автобуса. Нехай за першi 10 хв. автобус проïхав 7,5 км. (дiлянка О, А), д??лi була зупинка 5 хв (дiлянка A,B), потiм вiн за 10 хв. ...
Алгебра