9-10 предложений в худ.стиле по теме "Любимое место Украины"
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9-10 предложений в худ.стиле по теме "Любимое место Украины"
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Гость:
А можно рассказать про город?
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