Дайте характеристику рельефа своей области (края, республики). волгоград
География
Дайте характеристику рельефа своей области (края, республики). волгоград
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волгоградская область находится на юго-востоке Восточно-Европейской равнины.Рельеф Волгоградской области равнинный, что объясняется прежде всего расположением нашей области на платформе. Несмотря на кажущуюся однородность, в пределах нашего края имеются возвышенности и низменности, долины крупных рек и уникальные озерные котловины. Различия в крупных чертах рельефа связаны с неравномерными движениями земной коры. Так, заволжская часть длительное время медленно опускается, а правый берег Волги испытывает подъем. Средняя абсолютная высота поверхности территории области—96 м, самая высокая отметка рельефа— 358 м — расположена в пределах Приволжской возвышенности, а наиболее низкая—минус 15 м —по берегам оз. Эльтон. В нашей области присутствуют следующие возвышенности—Приволжская, Ергенинская, Донская гряда и Калачская; низменности—Прикаспийская и Окско-Донская, Хоперско-Бузулукская.
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