Утром Митя с папой пошли в лес. Они собирали грибы и ягоды. Грибы клали в лукошко. Е??о нёс папа. Ягоды клали в пакет. Его нёс Митя. Домой вернулись к обеду. Раздели слова для переноса: утром, собирали, ягоды, вернулись. Найди ...
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Утром Митя с папой пошли в лес. Они собирали грибы и ягоды. Грибы клали в лукошко. Е??о нёс папа. Ягоды клали в пакет. Его нёс Митя. Домой вернулись к обеду. Раздели слова для переноса: утром, собирали, ягоды, вернулись. Найди и подчеркни слова, которые мне переносить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утр-Ом, со-Би-ра-ли, яго- ды, вер-ну-лись
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