Помагити пажалуста срочн 4 5 7 номер

Гость: Гость:

№4. четвёрка-сущ. четыре-числительное. четвертый- прил. сон-сущ. спать-глагол. сонный-прил.сонливый-прил. №5 сахар-сахарный.. осина-осиновый.. трактор-тракторист.. ветер-ветреный(день) ну а №7 ты по образцу в учебнике сделаешь