Из одной и той же точки проведены к окружности касательная и секущая. Длина секущей равна 24 см , а касательная - 18 см. Вычислите длины внешнего и внутреннего отрезков секущей.
Математика
Из одной и той же точки проведены к окружности касательная и секущая. Длина секущей равна 24 см , а касательная - 18 см. Вычислите длины внешнего и внутреннего отрезков секущей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Произведение секущей на ее внешнюю часть равно квадрату касательной, проведенной из той же точки. Поэтому внешняя часть секущей равна 18^2/24 = 13,5. Внутренняя часть секущей 24-13,3=10,5.
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