Из одной и той же точки проведены к окружности касательная и секущая. Длина секущей равна 24 см , а касательная - 18 см. Вычислите длины внешнего и внутреннего отрезков секущей.

Математика

Из одной и той же точки проведены к окружности касательная и секущая. Длина секущей равна 24 см , а касательная - 18 см. Вычислите длины внешнего и внутреннего отрезков секущей.

Автор: Гость