Где tellement показано число электронов в его атоме. Количество электронов а)14 Б) 24 в) 70

Химия
Где tellement показано число электронов в его атоме. Количество электронов а)14 Б) 24 в) 70
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 - Si ( кремний )  24 - Сr ( хром ) 70 - Yb ( иттербий )
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