Где tellement показано число электронов в его атоме. Количество электронов а)14 Б) 24 в) 70
Химия
Где tellement показано число электронов в его атоме. Количество электронов а)14 Б) 24 в) 70
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 - Si ( кремний ) 24 - Сr ( хром ) 70 - Yb ( иттербий )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что общего у сказки о мертвой царевне и семи богатырях с народными сказками? Похож ли сюжет?А может быть, отдельные сюдетные линии?
Английский язык
Математика
Разность 28-х является натуральным числом? при х . Каким ? Вареанты ответа А)Х=28 Б)X<28 В)X>28 Г)X=30