В каком климатическом поясе и природной зоне находится большая часть территории ??оссии?
Окружающий мир
В каком климатическом поясе и природной зоне находится большая часть территории ??оссии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большая часть России расположена в умеренном поясе и природной зоне тайги.
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