Один из смежных углов в 5 раз больше другого. найдите углы, которые образует биссектриса большего угла со сторонами меньшего. хелп ми плиз)

Геометрия
Один из смежных углов в 5 раз больше другого. найдите углы, которые образует биссектриса большего угла со сторонами меньшего. хелп ми плиз)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смежные углы равны 30 и 150 биссектриса делит больший угол на 75 и 75 с одной стороной она образует угол 75 с другой 75+30=105
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