Оксидом углерода(2) полученным из 5 кг угля, восстановили оксид железа (3). Какая мас??а железа при этом получена? (ответ 15.5)

Химия
Оксидом углерода(2) полученным из 5 кг угля, восстановили оксид железа (3). Какая мас??а железа при этом получена? (ответ 15.5)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2С + O₂ = 2CO n(C) = n(CO)  n(C) = 5 кг/12 кг/кмоль = 0,417 кмоль Fe₂O₃ + 3CO = 2Fe + 3CO₂ n(Fe₂O₃) = n(CO)/3 = n(Fe)/2   или n(Fe) = 2/3*n(CO) = 0,417 кмоль *2/3 = 0,278 кмоль m = n*M = 0,278 кмоль * 56 кг/кмоль = 15,57 кг.
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