Оксидом углерода(2) полученным из 5 кг угля, восстановили оксид железа (3). Какая мас??а железа при этом получена? (ответ 15.5)

Химия

Оксидом углерода(2) полученным из 5 кг угля, восстановили оксид железа (3). Какая мас??а железа при этом получена? (ответ 15.5)

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