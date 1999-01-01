Относится ли спинной мозг к периферическому отделу нервной системы
Биология
Относится ли спинной мозг к периферическому отделу нервной системы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неа, спинной мозг относится к центральной нервной системе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Расстояние между двумя городами турист проехал за 2 дня. В первый день он проехал половину пути и ещё 24 км. А в другой день осталось проехать в 3 ...
Алгебра
Кому не трудно, помогите пожалуйста решить области определения функций, отзовите??ь ребята! P.S. можете решение подробно записать и картинкой отп...
География
1) сколько в дов живых организмов обитает в океане? 2) Какие факторы вляют на разноо??разие жизни в океане? 3) В каких частях Мирового океана разно...
Информатика
Дан фрагмент базы данных «Регионы Франции». № п/п Регион Население, 1999 г. (млн чел.) Площадь (тыс. км2) 1 Юг - Пиренеи 2 551 687 45 348 2 А...